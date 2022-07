Entspannte Verkehrslage nach Stau-Samstag

Doch obwohl der Sonntag auf Salzburgs Straßen besser verlief als der Samstag, rechnet Gutner mit einer nächsten Welle am kommenden Wochenende. „Urlauber aus Bayern und Baden-Württemberg werden auch am nächsten Wochenende durch Salzburg fahren. Und dadurch wird es erneut zu Stau kommen“, sagt sie. Und zudem müsse die Rückreise der Urlauber beachtet werden. „In vielen deutschen Bundesländern enden die Ferien, da gibt es dann in den nächsten Wochen vermehrt Rückreisestau durch Salzburg“, so Gurtner.