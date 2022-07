Junge Frau in Innsbrucker Innenhof vergewaltigt

Es ist der Albtraum jeder Frau, der für eine 18-Jährige in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck wahr wurde. Ein 34-jähriger Mann steht im Verdacht, die junge Frau in einem Innenhof vergewaltigt zu haben. Durch Schreie wurden Passanten auf die Tat aufmerksam. Ein Zeuge konnte den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei anhalten. Genau diesen Mann suchen nun die Ermittler.