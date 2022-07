„Halt Polizei! Ich brauche Ihren Scooter“

Mann schließlich gestellt

Nach mehrmaligen Aufforderungen, stehen zu bleiben, hielt der 22-Jährige schließlich in einem Innenhof in der Strabergerstraße. Er gab an, in Panik geraten zu sein, als er die Polizisten sah. Er wurde wegen Fahrerflucht angezeigt. Und der Sccoter? „Der Besitzer hat beim Streifenwagen gewartet und das Gerät wieder bekommen“, schmunzelt M.