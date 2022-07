Schwammerlsuche endet für Wienerin im Krankenhaus

Zum Unfall kam es etwa 300 Meter unterhalb der Achneralm, als die 78-Jährige plötzlich stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. „Die Frau klagte über starke Schmerzen“, berichtete die Polizei am Samstag. Doch am Ort des Geschehens gab es keinen Handyempfang, um die Rettungskette in Gang zu setzen. Aus diesem Grund machte sich eine ihrer Freundinnen (65) auf den Weg ins Tal, um Hilfe zu holen.