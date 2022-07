Vor Bruder-Duell: „Ich würde David auch foulen“

Die Elf, die in Hartberg 1:2 verloren hat, wird mit Sicherheit verändert. An welchen Positionen, Herr Klose? „Lasst Euch am Spieltag einfach überraschen“, hält sich der 44-Jährige bedeckt. Grund zur Umstellung hat Klose nach dem Spiel in Hartberg vor allem in der Defensive. Wen der Bannstrahl des Trainers trifft, ist offen, wer nachrückt auch.