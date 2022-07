Bub (4) sprang aus Fenster: Schwer verletzt

Zu einem etwas ungewöhnlichen Rettungseinsatz musste am Freitag das Team des Rettungshubschraubers „C11“ ausrücken. Ein Vierjähriger sprang aus dem Fenster im ersten Stock. Zuvor hatte der Bub ein Eis zurück in die Küche gebracht, die sich im ersten Stock des elterlichen Wohnhauses in Faak am See befindet.