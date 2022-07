Leder gerissen: Kurze Freude über teure Turnschuhe

269 Euro hatte Stephan C. (Name geändert) letzten November für die Marken-Sneakers in einem Geschäft in der Wiener Innenstadt bezahlt. Nur ein paar Mal habe sein Sohn die Schuhe getragen, bevor diese Ende März bei der Fersennaht gerissen seien. Herr C. kontaktierte den Shop, wo man laut Leser bestätigt habe, dass es sich um einen Produktionsfehler handle.