Es gibt Jobs, aber keiner geht hin ...

Wie falsch war diese Prognose! Heute lautet der Befund: Stell dir vor, es gibt viele Jobs und keiner geht hin. Ein Phänomen, das alle ratlos macht. Die Betriebe suchen fast in allen Branchen verzweifelt Mitarbeiter, das Arbeitsmarktservice investiert riesige Beträge in Schulungen und spezielle Ausbildungen, aber die Situation bessert sich nicht. Hotels müssen zum Teil in der Hochsaison sperren, weil das Personal fehlt, immer mehr Gastronomiebetriebe legen zusätzliche „Ruhetage“ ein, weil die nötigen Mitarbeiter nicht gefunden werden können, der einzige Bäckereibetrieb in der touristisch geprägten Ortschaft schließt, die Tafel an der Eingangstüre verrät es: „Wegen fehlender Mitarbeiter derzeit gesperrt.“ So geht es derzeit landauf und landab: Krankenhäuser müssen Abteilungen schließen, selbst Behörden klagen über Personalmangel, der Post mangelt es an Zustellern, der ÖBB an Verschubarbeitern, diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen.