Mehrere Tote bei Brand in Moskauer Hochhaus

Bei einem Brand in einem Hochhaus im Südosten Moskaus sind in der Nacht auf Freitag mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt ins Krankenhaus gekommen, teilten Ermittler mit. Das Feuer brach nach Angaben der Rettungsdienste im Erdgeschoss des 15-stöckigen Gebäudes aus, in dem sich ein Hostel befand.