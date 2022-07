Gerichtstermin von Tennis-Rüpel Kyrgios verschoben

Der Gerichtstermin von Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios in Australien ist um drei Wochen verschoben worden. Die Verhandlung mit dem 27-jährigen Tennisprofi findet nun am 23. August statt, wie aus der Terminliste des Amtsgerichts in Canberra am Freitag hervorging. Worum es in der Verhandlung geht, ist offiziell nicht bekannt. Kyrgios müsse bei dem Gerichtstermin nicht persönlich erscheinen, schrieb die australische Nachrichtenagentur AAP.