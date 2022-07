Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Nacktmeerschweinchen-Duo sucht ein neues Zuhause: Heribert und sein Freund Hilbert stammen ursprünglich aus der Ukraine und wurden vor dem Krieg in Sicherheit gebracht. Auch wenn ihr außergewöhnliches Äußeres zunächst "lustig" erscheinen mag, ist wichtig zu erwähnen, dass Nacktmeerschweinchen zu Qualzuchten zählen. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at.