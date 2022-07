Hunderte Sklavenarbeiter in Brasilien gerettet

In Brasilien sind allein im Juli 337 Menschen offiziell aus Sklavenarbeit ähnlichen Verhältnissen befreit worden. Die Rettungsaktionen in ländlichen Gebieten erfolgten Mitteilungen zufolge vor allem bei Erntearbeiten, im Kaffeeanbau und in der Viehzucht. In Städten erregte besonders die Befreiung von Arbeitern aus einer Rehabilitationsklinik für Drogenabhängige und Fälle von Hausangestellten Aufmerksamkeit.