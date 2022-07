„Ländle-Gasspeicher“ zu 70 Prozent gefüllt

Mit eigenem Gasspeicher in Oberösterreich sieht sich Vorarlbergs Landesregierung auf gutem Weg in die Wintermonate. „Wir setzen im Rahmen unserer Möglichkeiten alle Hebel in Gang, um die Energieversorgungssicherheit bestmöglich gewährleisten zu können“, ließ Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink wissen.