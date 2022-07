Deripaska-Cousin steht auf Sanktionsliste

„Wirtschaftlicher Eigentümer“

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hat nach dem Inkrafttreten neuer EU-Sanktionen Ende vergangener Woche zuständige Gerichte in Vorarlberg darüber informiert, dass die Vermögenswerte von Pawel Jesubow einzufrieren sind. Er wird im Register der wirtschaftlichen Eigentümer des Finanzministeriums als „indirekter wirtschaftlicher Eigentümer“ des Aurelio geführt. „Aus diesem Grund wurden am 22. Juli die zuständigen Gerichte verständigt“, erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Innenministeriums.