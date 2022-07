Verbrechen-Podcast: Der Tod der Trafikantin

Nadine W.s Angst muss unfassbar groß gewesen sein. Am 5. März, als sie alleine in ihrer Trafik in der Nussdorfer Straße in Wien-Alsergrund stand und ihr Freund, Ashraf A., um etwa 11.45 Uhr das kleine Geschäft betrat; der danach in Rekordzeit die Tür versperrte und den Rollbalken herunterließ.