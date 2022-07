Altes Freibad „schluckt“ wohl zu viel Wasser

Eine Verschwendung wertvollen Trinkwassers ortet Franz Robitza in seinem Heimatort Au am Leithaberge im Bezirk Bruck an der Leitha: „Der Zufluss zu unserem Freibad rinnt Tag und Nacht. Egal, bei welchem Wetter.“ Der pensionierte Baupolier und Gemeinderat des Zukunftsbündnisses (ZUM) ist überzeugt, dass das Becken undicht ist. Obwohl vor der Wiederöffnung nach der Corona-Pause die Folie teilweise erneuert worden sei: „Früher wurden zehn Kubikmeter Wasser am Tag nachgefüllt, heute sind es 62,5.“ Für Robitza ist das nicht tragbar: „Das ist eine Vergeudung wertvoller Ressourcen. Das tut mir weh.“