Peljesac-Brücke: Kroatien ist wieder vereint

Strabag errichtete Zufahrtstraßen

Auch in den kroatischen Medien wurde das Projekt in höchsten Tönen gelobt. „Nach 300 Jahren Trennung hat diese Wunderbrücke Kroatien wieder vereint“, schrieb zum Beispiel die Tageszeitung „Jutarnji List“. Für den Bau der Brücke hatte sich auch der österreichische Baukonzern Strabag beworben und vergeblich versucht, die Vergabe des Projekts an das chinesische Konsortium wegen Dumpingvorwürfen zu verhindern. Erfolgreicher war die Strabag bei der Ausschreibung für die Zufahrtstraßen, wo sie den Zuschlag für den nördlichen Teil der Straßen gewann.