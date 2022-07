Welche Tourismuskarten das Urlaubsbörsel schonen

Urlaubszeit ist Reisezeit. Weiterhin hoch im Kurs steht dabei das eigene Land. Für all jene, die ihren Urlaub aber nicht nur in den eigenen vier Wänden verbringen wollen, sind Tourismuskarten der ideale Begleiter. Bis auf Tirol und Oberösterreich, wo es regionale Karten gibt, haben alle Bundesländer welche zu bieten. Die Kosten dafür variieren stark und liegen zwischen null und rund 80 € in der Saison. Aber auch die inkludierten Leistungen sind sehr unterschiedlich. Die meisten Attraktionen bietet mit mehr als 300 Zielen die NÖ-Card (63 €/Saison). „Ein Erwachsener kann damit theoretisch in Summe über 3000 Euro an Eintrittsgeldern sparen“, erklärt NÖ-Card-Chef Klemens Wögerer. Gratis ist der Eintritt z.B. im Schloss Grafenegg oder bei der NÖ-Landesausstellung. Aber auch zahlreiche Bergbahnen (z.B. Schneeberg, Rax, Hochkar) sind kostenlos dabei. Darüber hinaus ermöglicht die Karte vergünstigte Eintritte zu Konzerten oder Festivals, z.B. -10% bei den Festspielen Reichenau.