Skandal im alten Wien! Rapperin Yasmo deckt auf

In der heutigen Folge „WYLD - Musik mal anders“ wird es historisch. Host Anna trifft sich mit Yasmo, einer österreichischen Rapperin, Slampoetin und Autorin. Sie ist bekannt für ihre gesellschaftskritischen Texte und war 2018 als erste Künstlerin in der Kategorie „Best HipHop/Urban“ für einen Amadeus Austrian Music Award nominiert. Die Frontfrau der Band „Yasmo & die Klangkantine“ ist in Wien aufgewachsen und hat dadurch viel Insiderwissen über die Stadt, das so in keinem Reiseführer zu finden ist.