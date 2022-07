Drogendealer auf frischer Tat ertappt: Festnahme!

Schon am 14. Juli gelang den Beamten der Abteilung für organisiertes Verbrechen in Klagenfurt die Festnahme des Mannes. Er wurde im Stadtgebiet von Klagenfurt auf frischer Tat dabei ertappt, wie er Suchtmittel verkauft hatte. Sofort wurde er festgenommen. Bei ihm wurden ein Mobiltelefon, mit der er seine Drogengeschäfte abwickelte, sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung gefunden. „Die Ermittlungen haben gezeigt, dass er zumindest die letzten drei Monate mit Heroin und Kokain gedealt haben dürfte“, so die Polizei. Damit soll er mehrere Tausend Euro verdient haben. Der Mann wurde in die Justizanstalt eingeliefert.