Arbeiter (25) durch Wasserlanze schwer verletzt

Lanze wirbelte unkontrolliert durch die Luft

Diese Kraft bekam am Montag der 25-jährige Arbeiter in Innsbruck-Vill schmerzvoll zu spüren. Der Mann aus Spanien bediente auf einer Tunnelbaustelle die Wasserlanze. Dabei fiel ihm das Gerät aus der Hand. Die Lanze wirbelte unkontrolliert durch die Luft, ihr Strahl traf den Arbeiter und fügte ihm tiefe Schnittverletzungen an beiden Oberschenkeln zu.