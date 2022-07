„Ich habe jeden Tag sehr hart dafür gearbeitet“

Beim Saisonauftakt im ÖFB-Cup in Vöcklamarkt erzielte er zwei der fünf Treffer seines Teams, ein Auftakt nach Maß. „Ich weiß, wie wichtig das war. Für den Verein und die Mannschaft, aber auch für mich selber“, sagt der junge Brasilianer. Beim 0:2 in St. Pölten zum Ligastart hatten er und die offensive Abteilung wenig zu melden. Dieser Gegner war zu stark, meint Nepomuceno. „Wir haben gespürt, dass wir noch nicht so weit sind wie sie. Aber es werden Spiele kommen, in denen wir zu mehr Chancen kommen werden.“