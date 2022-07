CO-Unfall in Wien: Bursche (15) rettet Schwester

Zu einem Kohlenmonoxid-Notfall wohl aufgrund eines unsachgemäß installierten mobilen Klimageräts sind die Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag in eine Wohnung in Wien-Leopoldstadt gerufen worden. Ein 13-jähriges Mädchen ist beim Duschen zusammengebrochen, ihr 15-jähriger Bruder dürfte Alarm geschlagen haben. Er musste ebenfalls versorgt werden.