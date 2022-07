Skigebiete am Arlberg trotzen der Erderwärmung

Ein wenig anders als in Lech sieht es in Sachen Schneehöhen bei der Messstation in Zürs aus. Die Schneedecke ist in 100 Jahren um 34 Zentimeter geschrumpft, die Dauer der Scheebedeckung um 35 Tage. Die gute Nachricht für alle Wintersportler: Einfluss auf die Länge der Skisaison hat dies noch nicht, da die sogenannten „Schneebedeckungsperiode“ in Zürs deutlich länger ist als die Wintersaison. „Der Arlberg ist also so schneesicher wie eh und je“, resümiert Markus Gföller von den Skiliften Lech.