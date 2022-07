Friedl auf Herzogs Spuren: „Unfassbar große Ehre“

Mit einem an den Kino-Hit Captain Marvel angelehnten Plakat zeigte Werder Bremen auf Twitter Marco Friedl als neuen Kapitän. Der 24-jährige Tiroler folgt damit Vorgängern wie Herzog und Zlatko Junuzovic: „Ich empfinde es als unfassbar große Ehre, in so jungen Jahren der dritte Österreicher zu sein, der bei diesem traditionsreichen Verein Kapitän ist. Das ist eine wunderbare Geschichte für mich. Mit Zlatko habe ich ja sogar noch zusammengespielt.“