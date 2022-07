Macht die Liebe die Handballer noch stärker?

Neun Wochen sind genug, heute starten die Handballer des HC Linz erholt in die intensive Saisonvorbereitung. Unter denen sich neben dem gänzlich gehaltenen Vorjahreskader zudem zwei „halbneue“ Gesichter befinden, kehrten doch Alex Hermann und Daniel Röthig zurück in die Stahlstadt. In der die Trauben nach der erfolgreichen Vorsaison, erst im Halbfinale war gegen Hard Endstation, in dieser Spielzeit wohl noch höher hängen werden. Zumal die Linzer heuer erstmals seit zwölf langen Jahren wieder europäische Luft schnuppern dürfen. In Runde eins des EHF European Cups trifft man dort auf den bosnischen Vertreter Izvidac.