Musterländle in Sachen Mülltrennung

Dass den Vorarlbergern in Sachen Mülltrennung kaum jemand etwas vormacht, ist seit Langem bekannt. Dass sie aber auch in Sachen Abfallvermeidung in Österreich einsame Spitze sind, hat einen deutlich höheren Neuigkeitswert. Laut einer vom „Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe“ (VOEB) in Auftrag gegebenen Studie, fallen im Ländle pro Person jährlich nur 72 Kilogramm Restmüll an. Zum Vergleich: In Wien sind es 280 Kilogramm, der Österreichschnitt liegt bei 165 Kilogramm. Damit ist Vorarlberg das einzige Bundesland, das bereits jetzt das vom VOEB vorgegebene Idealziel von maximal 80 Kilogramm Restmüll erfüllt.