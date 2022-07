Das erste Spiel von „Hinti“ für die SGA Sirnitz

Am vergangenen Freitag war es so weit: Martin Hinteregger bestreitet nach seinem überraschenden Rücktritt sein erstes Spiel im Amateurbereich. Ab sofort geht der ehemalige ÖFB-Teamverteidiger auf Torejagd an vorderster Front. Im ersten Bewerbsspiel verliert man zwar gegen den SC. St. Veit und trotzdem hatte „Hinti“ den Spaß seines Lebens. Krone.tv hat sich in die Jaques-Lemans-Arena begeben, um den ersten Auftritt hautnah mitzuerleben.