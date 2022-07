„Flora am Perschling-Ufer wird einfach weggemäht!“

Grünraumpflege nennt es sich verharmlosend, wenn der zuständige Wasserverband mit Balken- und Rasenmäher ausrückt. Doch in Wirklichkeit wird - so zürnt zumindest Ing. Hubert Schmied aus Untergrafendorf bei Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten - alles abrasiert, was gerade im Erblühen ist. "Am Bachufer und in den Retentionsbecken bleibt kein Halm stehen.