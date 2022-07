Babypause und ein Comeback in der „ZiB 2“

Die 46-jährige Wienerin, die zum Moderationsteam der Kurz-„ZiBs“ am Vormittag und zu Mittag gehört, hat die ORF-Nachrichtensendung bereits von 2007 bis 2010 moderiert: „Ich freue mich sehr darauf, während Margits Karenz wieder die ,ZiB 2‘ zu moderieren“, so Zimmermann, die ihr Comeback am Donnerstag feiert, „nach zwölf Jahren dorthin zurückzukehren, fühlt sich ein bisschen an wie heimkommen.“