Wanderin wird von Stein getroffen und stürzt ab

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, zogen im Grenzgebiet zwischen dem südlichen Vorarlberg und dem Schweizer Kanton St. Gallen teils heftige Unwetter auf. In ein solches geriet auch eine vierköpfige Wandergruppe. Beim Abstieg zu einer Schutzhütte wurde eine 35-jährige Frau von einem herabstürzenden Stein am Kopf getroffen, woraufhin sie 30 Meter in die Tiefe stürzte und schwer verletzt liegenblieb.