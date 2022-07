Nur fünf Austrianer haben Bundesliga-Erfahrung

Was Lustenau in der Bundesliga erwartet, weiß die Neuerwerbung bestens. „Die Qualität der Gegner ist höher, es geht viel intensiver zur Sache. Ich freue mich aber riesig, dass es losgeht und habe selbst als Gegenspieler erlebt, welche tolle Stimmung im Reichshofstadion herrscht. Das hat mich immer schon extra motiviert.“ Mit Wattens gastiert zum Auftakt ein Gegner, der von den Bedingungen her auf Augenhöhe agiert. Ähnlich wie die Austria haben auch die Tiroler ihre Topoffensive verloren. Mader will sich jedoch nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen. „Wir werden uns nicht hinten hineinstellen, sondern wollen Fußball mit Spaß spielen. Und der ist nur gegeben, wenn man den Ball hat.“