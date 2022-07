Zwei Mythen um Uwe Seeler

Als der junge Seeler sein erstes Spiel für die Kampfmannschaft des HSV bestritt, brauchte er noch eine Sondergenehmigung, weil er keine achtzehn Jahre alt war, was ihn aber nicht davon abhielt, im Pokalspiel gegen Holstein Kiel gleich mal vier Tore zu erzielen. Die gesamte Karriere blieb er bei seinem Heimatverein, obwohl ihm 1961 ein Angebot von Inter Mailand vorlag, das ihm 1,2 Millionen D-Mark als „Handgeld“ eingebracht hätte, also fast genau so viel, wie heute Lionel Messi in zwei Tagen einsackt. Weil aber Adi Dassler, Chef der bekannten Sportschuhfirma mit den drei Streifen, dem gelernten Industriekaufmann die Generalvertretung für Norddeutschland anbot und Uwe seinen Verein dazu bewegen konnte, einen trainingsfreien Tag pro Woche zu haben, um sich ausgiebig dem Vertrieb widmen zu können, blieb er auch weiterhin an der Elbe. Alte Bilder zeigen, wie der Vertreter Seeler seinen Kunden Fußballschuhe präsentiert, die auch auf Farbfotos schwarz-weiß wären, vermutlich eher mit den Worten „Mit denen spiele ich auch selbst“ als mit dem heute unvermeidlichen „Kann man auch gut zu Jeans tragen“.