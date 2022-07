Stau-Anrainer beharren auf strengeren Kontrollen

Autobahnsperre wirkte wie eine Dosiersystem

Am Samstag hat der Verkehr erst gegen 11 Uhr eingesetzt. Auf der deutschen A8 beim Chiemsee ereignete sich in den Morgenstunden ein schwerer Unfall samt stundenlanger Sperre. „Das hat für Salzburg wie eine Dosierung gewirkt. Am Vormittag war es schon fast gespenstisch ruhig“, weiß Aloisia Gurtner vom ÖAMTC. Nach einer Blockabfertigung bei Golling in der Früh und der Ruhe am Vormittag war das Verkehrsaufkommen ab Mittag sehr hoch. Kilometerlanger Kolonnenverkehr sorgte dann doch für deutliche Verzögerungen auf der Tauernautobahn.