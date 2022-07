Rauch und Mair schwören Grüne auf Wahlkampf ein

Die Tiroler Grünen haben am Samstag bei einer Landesversammlung in Innsbruck weitere personelle Weichenstellungen für die Landtagswahl vorgenommen. Als Spitzen-Duo standen bereits Gebi Mair und Petra Wohlfahrtstätter fest, nun wurde die Reihung der Listenplätze drei bis acht fixiert. Die Innsbrucker Gemeinderätin Zeliha Arslan wird auf Platz drei kandidieren, der Landtagsabgeordnete Georg Kaltschmid an vierter Stelle. Derzeit halten die Grünen vier Mandate.