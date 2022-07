Über 1000 Hass-Verbrechen in Oberösterreich

2052 Straftaten fallen in die Kategorie Weltanschauung, dahinter folgt nationale/ethnische Herkunft (1874), Religion (750), Hautfarbe (408), sexuelle Orientierung (376), Geschlecht (354), sozialer Status (287), Alter (266) und Behinderung (252). Am meisten vorurteilsmotivierte Straftaten wurden in absoluten Zahlen in Wien (1451), Oberösterreich (1006) und Niederösterreich (809) verzeichnet, relativ zur Wohnbevölkerung jedoch am meisten in Salzburg, Wien und Oberösterreich. Das geht aus dem am Freitag publizierten Hate Crime Bericht 2021 hervor.