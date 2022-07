Führerschein-Neuling stürzte 40 Meter in die Tiefe

Der 18-jährige Lenker war am frühen Samstagmorgen gegen 3.05 Uhr auf der L 48 von Schwarzenberg in Richtung Bersbuch unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der Folge touchierte der Pkw eine Straßenlaterne und schlitterte rund 180 Meter über einen leicht abfallenden Hügel hinunter.