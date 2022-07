Die Randspiele wieder in Mittelpunkt gerückt

Dies war so bei „Song of me“, wo sie sich mit ihrer Familienbiografie beschäftigte, aber auch bei kuratorischen Projekten zur Schrunser „Kuranstalt“ oder bei der Schau „Zum Luftholen. Lungenheilstätte Gaisbühel“. Und das gilt natürlich für die aktuelle Sommerausstellung „Randspiele. Erinnerung an einen kulturellen Aufbruch“, die im Palais Thurn und Taxis in Bregenz zu sehen ist. „Im Rahmen eines Projekts, bei dem ich unterschiedlichste Menschen über ihre Motive als Kulturschaffende befragt habe, fiel immer wieder der Begriff ’Randspiele’, der mich sofort elektrisierte: Welcher Rand, was spielt man am Rand, wer ist der Rand? Also begann ich zu recherchieren.“