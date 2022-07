Motorradfahrer prallt gegen Traktoranhänger

Am Freitag, um kurz nach 18 Uhr, ereignete sich in der, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Vorarlberg entfernten Schweizer Rheintal-Gemeinde Oberriet (Kanton St. Gallen) ein heftiger Unfall zwischen einem Traktor mit Anhänger und einem Motorrad. Dabei wurde der 42-jährige Biker so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.