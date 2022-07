Schock! St. Jakobs Tobias Sereinig brach zusammen

Kärntner Liga. Bange Minuten in St. Jakob/ Ros.! Direkt nach der 1:3-Niederlage gegen Maria Saal brach am gestrigen Freitagabend Heim-Ass Tobias Sereinig zusammen. „Er war nicht ansprechbar, wurde sofort per Notarzt ins Spital geliefert. Es war grauenvoll“, so Coach Suppantschitsch, der am nächsten Tag zumindest noch eine kleine Entwarnung geben konnte: „Er ist auf dem Weg der Besserung. Es werden noch weitere Untersuchungen folgen. Aber er hatte wohl Glück im Unglück.“