Die Doppler-Flasche ist längst nicht ausgestorben

Kompromisslose Qualität

Aufgrund der Nachfrage entschloss er sich, mit der Vinothek in Hasendorf, Gemeinde Tobaj, ein dauerhaftes Zentrum für Dopplerfreunde einzurichten. Hier, in einem alten Streckhof, gibt es vorwiegend - aber nicht nur - Doppler verschiedenster Weinbauern. Das Sortiment wechselt regelmäßig. Mit den billigen Weinen, die früher gerne in das Gebinde abgefüllt wurden, haben die angebotenen Tropfen nichts mehr gemein. Marakovits setzt kompromisslos auf Qualität. Private nutzen die Zwei-Liter-Flasche gerne als Geschenk für Geburtstage oder bei Grillfeiern. Doch auch die Gastronomie entdeckt das Gebinde derzeit wieder neu.