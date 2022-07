Altachs Geheimwaffe: Tempospieler mit Torgefahr

Jurcec wurde für zwei Jahre (plus Option) verpflichtet, Forson und Tibidi kamen leihweise. „Die drei Neuverpflichtungen sind beweglich und dynamisch das war für uns ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl. Forson und Tibidi haben wir ausgeliehen, die hätten wir nie als Spieler unter Vertrag nehmen können“, sagt Grabherr zu den beiden leihweise von Salzburg bzw. Stuttgart geholten Youngsters. Das erhöhte Tempo soll in der am Wochenende beginnenden Saison dafür sorgen, dass die Altacher mehr Torgefahr erzeugen als im Vorjahr.