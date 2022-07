Die Vertonung des berühmten Stockholm-Syndroms

Ihr beide seid auch seit langer Zeit sehr gute Freunde. Was waren abseits davon für dich, Jonas, die wichtigsten Kriterien, dass sich Mikael um den Soundtrack kümmern sollte?

Åkerlund: Bei Filmprojekten arbeitest du für gewöhnlich immer mit Leuten, die du vorher nicht gekannt hast. Mikael kenne ich lange und auch seine Fähigkeiten. Was ich vorher aber nicht wusste war, wie gut er mit dieser neuen Welt im Einklang sein würde. Im Film zu arbeiten heißt auch, die eigene Kreativität zugunsten von Produktionsfirmen etwas zurückstellen zu müssen. Ob Mikael das konnte, das war mir lange nicht klar, weil er durch und durch selbstständiger Künstler ist. Aber Netflix gab uns musikalisch keine Vorgaben und ich muss auch sagen, dass ich Corona danken muss. Mikael war nicht auf Tour und so hatten wir viel mehr Zeit, an den Songs zu arbeiten. Vielleicht sollten wir uns aber nicht daran gewöhnen, dass die Dinge so locker laufen, denn normal ist das im Film nicht so. (lacht)

Åkerfeldt: In der Dankesliste des Soundtracks auf Vinyl habe ich Covid gedankt. (lacht) Das klingt natürlich verrückt, aber ich habe knapp 100 Songs und noch viele Snippets für „Clark“ geschrieben, doch das hätte nie geklappt, wäre ich nicht dauernd daheimgesessen. Ich arbeite für gewöhnlich immer schnell, hatte aber sehr viel Zeit und rundum hilfreiche Menschen, die mir immer zeigten, dass ich am richtigen Weg sei. Mit Opeth mussten wir mitten in der Tour stoppen und diese Zeit habe ich gut genutzt. Das ist normal nicht der Fall.