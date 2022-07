„Skivergnügen“ trotz Hitze sorgt für Wirbel

Neuer „Katastrophenfilm“?

Gepostet wurde das Video auf Twitter mit dem Titel „Tiroler Gletscher oder neuer Katastrophenfilm?“ am Donnerstagvormittag. Wenige Stunden nach Veröffentlichung wurde es bereits 42.000 Mal angezeigt. In den Kommentaren postete ein User ein ähnliches Video, das ebenfalls am Hintertuxer Gletscher aufgenommen wurde - scheinbar „vor einigen Tagen“. In diesem Video sind Skifahrer talwärts unterwegs - in tiefen Rinnen, die weniger einer Spur sondern einer Wasserrutsche gleichen.