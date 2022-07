Panne bei Pannendienst ließ Lenker verzweifeln

Der Keilriemen, obwohl neu, ging kaputt. Also rief der Kärntner den Pannendienst. Danach wartete er knapp fünf Stunden, bis Hilfe kam. „Dabei war der Stützpunkt nur zehn Kilometer entfernt. Der freundliche Pannenfahrer erklärte uns, dass in der letzten Zeit einiges an Personal eingespart wurde, weshalb er nicht mehr nachkomme und es zu diesen langen Wartezeiten komme“, schildert Herr T.