Kevin Costner jetzt höchstbezahlter TV-Darsteller!

Beispiele dafür seien etwa „Lord of the Rings: The Rings of Power“ oder „House of the Dragon“, wo ein unbekannter Cast engagiert wurde, der die Konten der Produzenten nicht sprengt. „Die Plattformen scheinen zu versuchen, die Gebühren für Episoden unter einer Million Dollar zu halten, wobei diese Zahl eben nur für die größten Namen reserviert ist“, sagt ein Insider.