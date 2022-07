E-Biker (54) von unbekanntem Radler umgefahren

Im Landeskrankenhaus Feldkirch endete am Mittwoch für einen 54-Jährigen ein E-Bike-Ausflug in der Vorarlberger Stadt Hohenems. Der Mann war bei einer Abfahrt zu Sturz gekommen und hatte sich so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 geborgen werden musste. Vor dem verhängnisvollen Crash soll der Mann von einem anderen Biker touchiert worden sein.