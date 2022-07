„Sturm auf Eisenerz“ forderte das Bundesheer

Die Anspannung stand so manchem Soldaten ins Gesicht geschrieben, zwischendurch konnte man glauben, man würde sich tatsächlich mitten in einem öffentlichen Tumult befinden. Dabei wurde jede Aktion der Offiziersanwärter von unzähligen „Schiedsrichtern“ bewertet - leicht zu erkennen an den roten Armbinden.