Einst futuristischer Bau feiert seinen 50er

Wie so oft in Salzburg spielten die Festspiele eine tragende Rolle. Rechtzeitig vor deren Start vor 50 Jahren sollte das ORF-Landesstudio eröffnet werden. Als erstes vom ORF selbst gebautes Landesstudio überhaupt und als Pionier für fünf weitere planungsgleiche Bundesland-Außenstellen, die in den folgenden Monaten eröffnet wurden. Am 21. Juli 1972 war es dann so weit. Der ORF übersiedelte aus dem alten Studio im Franziskaner-Kloster ins neue Haus.