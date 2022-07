Van der Bellens deutlicher Ruf nach Solidarität

„Sind nicht Putins Vasallen“

Van der Bellen machte die Festspielgemeinde nicht nur darauf aufmerksam, dass während dieser Eröffnungszeremonie gerade Menschen in ukrainischen Bunkern ausharren müssten, sondern wandte sich auch den österreichischen Realitäten zu. Das Land könnte in ein „massives Energieproblem“ laufen, Putin würde den Gashahn auch ganz abdrehen, wann immer es ihm gefalle. Es sei unerträglich, so der Bundespräsident, sich zum unterwürfigen Verbündeten eines Diktators zu machen. „Wir sind nicht Putins Vasallen“. Regierungen in ganz Europa hätten in der Vergangenheit Fehler gemacht, auch er selbst hätte sich getäuscht und Putin anders eingeschätzt, gab er zu.